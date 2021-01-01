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17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!

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17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!
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19 Şubat 2021 - 14:35
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17-25 Aralık’tan sonra vermiş! Melih Gökçek’ten FETÖ’cü kanallara reklam ödemesi!

17-25 Aralık’tan 3 ay sonra KHK ile kapatılan FETÖ’nün televizyon kanallarına belediye kasasından reklam veren Melih Gökçek’le ilgili suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

17-25 Aralık'tan sonra vermiş! Melih Gökçek'ten FETÖ'cü kanallara reklam ödemesi!

Terör örgütü FETÖ’ye mali kaynak sağlamak ve belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak suçlamasıyla hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunulan Gökçek’in geçmişte Fetullah Gülen’e Türkçe olimpiyatları ve televizyonlarda yakarışlarının da olduğu kasetler savcılığa teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etmek zorunda kalan Melih Gökçek hakkında bugüne kadar 120 suç dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken Gökçek’in en çok başını ağrıtacak dosya olan terör örgütü FETÖ’ye maddi kaynak sağlamak üzere KHK ile kapatılan televizyonlara reklam vermesiyle ilgili evraklar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Gökçek’in, kamuyu zarara uğratmak, terör örgütüne maddi kaynak sağlamak gibi suçlardan yargılanması isteniyor.

2014 seçimlerinin hemen öncesinde seçim kampanyası döneminde yapımı devam eden ve bugün itibariyle Ankaralı’nın 750 milyon dolarını ANKAPARK’a yatıran Melih Gökçek bazı televizyonlara reklam verip, Ankapark’ın Ağustos’ta açılacağına dair reklamlar yayınlatmıştı.

Reklamların yayınlanmasından hemen sonra 17-25 Aralık’tan 3 ay sonra içinde KHK ile kapatılan  Samanyolu TV’ye 240.000 TL, Kanaltürk’e 81.000 TL, Samanyolu Haber’e 36.000 TL ve Bugün TV’ye 18.000 TL olmak üzere KDV hariç toplam 375.000 TL ödeme yapıldı.

Ankapark ise reklamlarda iddia edildiği üzere 2015 Ağustos’unda açılmadı ancak 2019 seçimleri öncesinde apar topar bir açılışla AKP için bir şov oldu.

2014’ün rakamlarıyla ANKAPARK’ın bitmeyen inşaatı için 7 milyon liranın üzerinde bir bedel televizyonlara ödenirken Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gökçek’in AKP’nin milat olarak kabul ettiği 17-25 Aralık’tan sonra FETÖ’nün televizyon kanallarına reklam vererek kaynak aktardığı, kamunun zarara uğratıldığı, terör örgütüne destek verdiği gerekçeleriyle Melih Gökçek hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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