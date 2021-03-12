Hande Erçel önceki gün rol aldığı reklam filminin çekimleri için Nişantaşı’nda bir oteldeydi.

Magazin gazetecileri kapıda 4 saat güzel yıldızı bekledi. Hande Erçel ise görüntü vermemek için akla karayı seçti.

Dışarıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen oyuncu, “Şimdi farklı farklı şeyler soracaklar. Beni bir şekilde buradan çıkartın” diyerek, görevlilerden yardım istedi.

Adının aşk dedikodularına karıştığı Kerem Bürsin ile ilgili sorulardan kaçan Erçel, çareyi otel binasının arka kısmına bakan yangın merdivenlerinden kaçmakta buldu.

27 yaşındaki oyuncunun, magazin gazetecilerinin otelin ön kapısı ve otopark çıkışında olduğu sırada, yangın merdivenlerinden çıkması dikkat çekti.

Yarım istediği görevlilerin çağırdığı taksiye binen Hande Erçel’in anlamsız şekilde panik yapmasına anlam verilemedi.