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Rasim Öztekin kimdir? İşte kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in biyografisi

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Rasim Öztekin kimdir? İşte kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in biyografisi
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08 Mart 2021 - 19:19
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Rasim Öztekin kimdir? İşte kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in biyografisi

Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Rasim Öztekin’in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından Rasim Öztekin’in kaç yaşında olduğu, kariyeri ve mesleki hayatı merak konusu oldu. İşte, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in biyografisi…

Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in hayatını kaybettiği açıklandı. Kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda rol alan ünlü oyuncu, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan 80’ler dizisi ile ekran önüne çıkmıştı. İşte, Rasim Öztekin hakkında merak edilenler…

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy’un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul’u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992 – 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla “Müzikomedi” (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte), “Mega Show” (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ’la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995’te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009 un ocak ayında “Boş gezen ve Kalfası” adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.v2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı “mandira-filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.
2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009 un ocak ayında “Boş gezen ve Kalfası” adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.v2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı “mandira-filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.
2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

 

 

 

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