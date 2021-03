Rasim Öztekin kimdir? İşte kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Rasim Öztekin’in biyografisi

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.v2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı “mandira-filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT’ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

2005 te yine Gani Müjde’ nin yazdığı Mehmet Ergen’ in sahnelediği “Yıldızların Altında” müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin‘ le başrolü paylaştı.

2009 un ocak ayında “Boş gezen ve Kalfası” adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina’da evlendi. Rasim Öztekin’in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir. Şu an, Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol alıyor.v2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı “mandira-filozofu” adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

2016 yılında Hasan Efendi’nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.