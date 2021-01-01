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Sapık Tarikat Şeyhi rezaleti: Ben Bunu Pedofili Olarak Görmüyorum

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Sapık Tarikat Şeyhi rezaleti: Ben Bunu Pedofili Olarak Görmüyorum
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26 Şubat 2021 - 14:29
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Sapık Tarikat Şeyhi rezaleti: Ben Bunu Pedofili Olarak Görmüyorum

 

12 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklanan “Fatih Nurullah” takma ismiyle bilinen Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, “Bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum” dedi.

Sapık Tarikat Şeyhi rezaleti: Ben Bunu Pedofili Olarak Görmüyorum

Şaban, ikinci kez hâkim karşısına çıktı.  Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanık avukatı 14 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Sanık Şağban’ın avukatı, tanık olarak gösterilen 14 kişinin de olayın yaşandığı dönem aynı evde yaşadığını belirtti. Savcılık, sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, mağdur çocuğun ve ailesinin avukatı Sakarya Barosu Başkanı Abdürrahim Burak, sanık avukatının 14 tanık dinletmek istemesinin duruşmayı uzatmayı amaçladığı ifade etti.

Sanık avukatı, “Müvekkilimiz Türkiye’nin nadide, mümtaz bir şahsiyetidir. 6 aydır tutukludur. Müvekkilimiz ile çocuğun annesi, babası ve halasının telefon kayıtları dosyaya konulsun, gerçek ortaya çıkacak.”  dedi.

MAĞDUR ÇOCUĞA SUÇLAMA

“Çocuğun savcılık ve mahkemedeki ifadeleri tutarsız” diyen sanık avukatı, “Ben 12 – 13 yaşında bir çocuk olsam ve tacize uğrasam allak bullak olurum.  Çocuk 2 sene önce de tacize uğradığını tacize uğradığını söylüyor. O zaman niye tekrar dergaha gelmiş, demek ki akıllanmamış” sözleriyle mağdur çocuğu suçladı.

Bu sözler üzerine mağdur çocuğun avukatları ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı. Davada söz verilen sanık Eyyüp Fatih Şağban, “Bize pedofil denilmiş. Ben bunu pedofili olarak görmüyorum, FETÖfil olarak görüyorum. Kumpasa uğradım” görüşünü savundu.

Şağban, “Konuşmalarda geçen 70 bin TL lafı, çocuğun annesinin telaffuz ettiği rakamdır. Yapılan keşifte iddiaların gerçekleşmeyeceği ortaya çıkmıştır. Hakkımda sorgusuz sualsiz işlem yapıldı. Herkes böyle bir iftiraya maruz kalabilir. 80 milyon insan tehdit altındadır” iddiasında bulundu.

Mahkeme, sanık Eyyüp Fatih Şağban’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu yargılanan Şağban, 28 Mayıs’ta tekrar hâkim karşısına çıkacak.

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